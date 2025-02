Soldati, De Maggio, Bruscolotti, Mandorlini, Castellacci, Cannavo a Kiss Kiss Napoli

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Ieri abbiamo fatto un’ottima prestazione. Siamo stati messi bene in campo dal nostro allenatore e poi abbiamo fatto un bellissimo gol. E’ stata una gara molto fisica ed incerta. Soddisfatti di aver conquistato un punto a Napoli che in questo momento del campionato, per noi, vale come una vittoria contro un’altra squadra. Sono molto soddisfatto della squadra. Siamo una società che grazie alla famiglia Pozzo ha cominciato un processo di internazionalizzazione da anni ormai, prendendo anche la proprietà di club europei. Se il Napoli ci ha chiesto Lucca? Non mi occupo io di mercato ma Gino Pozzo, sono domande da fare a lui. Se tifo Napoli nella lotta Scudetto? Sapete dove passo le vacanze… quindi facile immaginare chi mi farebbe piacere vedere in vetta alla classifica a fine anno. Siamo una squadra molto moderna, lavoriamo sulla fisicità e sulla prestanza atletica. Però anche tecnicamente la nostra squadra ha dei giovani di grande prospettiva ed alcuni di questi ancora non hanno esordito con la nostra maglia.”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Sono giorni importantissimi per la permanenza del Napoli a Castel Volturno. Il sindaco ha auspicato che il Napoli rimanga lì e farà di tutto affinchè rimanga. Mi risulta che De Laurentiis voglia acquistare l’hotel dove c’è il centro sportivo, ha formulato delle offerte, è in una trattativa privata per fare la foresteria”.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è in vantaggio sui programmi della società. Di cosa ci lamentiamo? Il Napoli viaggia ad alti livelli, poi che lo scudetto possa non vincerlo è un altro discorso. La squadra era da ricostruire e siamo primi, dobbiamo stare tranquilli. Capisco il dispiacere per i punti persi ieri, ma anche le altre squadre perdono punti importanti. E’ un campionato che si gioca sulla differenza di pochi punti, però non bisogna perdere di vista il progetto Napoli. Il momento è favorevole. Faccio un appello, non facciamoci trasportare da quei fannulloni che parlano solo per destabilizzare. A Napoli c’è una pecca, che il troppo amore porta anche all’abbattimento al primo ostacolo”.

Andrea Mandorlini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ieri ha fatto il massimo per vincere la partita, ma l’Udinese ha fatto una gara al di sopra delle sue possibilità, va dato merito ai bianconeri. Conte le ha provate tutte coi cambi, ma lui meglio di noi vede ed ha il polso della situazione. Forse stavolte non ha indovinato i cambi, ma contestare un pareggio mi sembra eccessivo. Ieri i calciatori dell’Udinese andavano forte ed hanno concesso pochissimo al Napoli. Stasera rivedremo l’Inter con la Fiorentina, è tutto ancora da giocare. Il campionato è aperto, le contendenti sono Napoli ed Inter con la differenza che gli azzurri non hanno le coppe”.

Enrico Castellacci, medico sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortunio Spinazzola? Non rientra negli infortuni più usuali, ma può capitare. Il medio gluteo è un pochettino noioso, può dare risentimenti al nervo sciatico. Per il resto è una normale lesione muscolare, ma dipende dal grado. Se è un primo grado nel giro di venti giorni si rimette in sesto, poi se si tratta del secondo grado si va oltre i 40 giorni. Conte? Solitamente è un allenatore che ha un grande feeling con il preparatore e lo staff medico. E’ un perfezionista, chi ha in panchina Conte ha una grande fortuna”.

Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il problema del Napoli, oggi, è che la squadra è un po’ sulle gambe. Lo si è visto già nel secondo tempo di Roma ed anche ieri, è come se gli azzurri avessero un’autonomia ridotta. Perchè il Napoli è una squadra che si difende attaccando, pressando molto alto, e se gli avversari riescono a superare la prima pressione gli si lasciano troppi spazi com’è successo ieri con l’Udinese. Le alternative non sono al passo dei titolari, mi sembra ovvio, ma se non vanno fatte giocare diventa impossibile poi chiedergli di essere al top quando vengono chiamate in causa”.