MONDAY NIGHT 24esimo turno – L’Inter soffre ma batte la Fiorentina, con tante contestazioni, accorciando ad un punto il distacco dal Napoli

Nel Monday Night delle 24esima giornata di A, l‘Inter, a San Siro, si prende la rivincita sulla Fiorentina, battendola, tuttavia, soffrendo per 2 a 1, per giunta con il primo gol molto contestato, a ragione, dagli ospitri, per via di un calcio d’angolo inesistente perchè, prima, del cross la palla è uscita di oltre 20 cm dalla linea di fondo. Arbitro e guatdalineee,quindi, colpevoli di non accorgersi di nulla. Peraltro, il Var, cosa assurda, non poteva intervenire per correggere l’evidentissimo errore del direttore di gara e del suo assistente, a causa di un protocollo ridicolo che va certamente rivisto. Una situazione del genere falsa, non solo la partita ma anche lo stesso campionato. Con questo risultato la compagine di Simone Inzaghi si avvicina alla capolista Napoli, ora, a un solo punto di differenza, 55 a 54, a 14 gare dal termine. Dunque, il duello testa a testa è cominciato. Attesissimo, perciò lo scontro diretto che si giocherà il 2 marzo al Maradona.