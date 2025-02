Inter vs Fiorentina – Protocollo Var sotto accusa, partita falsata da un evidente errore dell’arbitro che non poteva essere corretto, assurdo è dire poco

Mi domando e dico, in origine il Var è stato introdotto per aiutare gli arbitri a non sbagliare e quindi per correggere evidenti errori, tuttavia, a causa di un protocollo sbagliatissimo che va assolutamente riveduto e corretto, ieri sera, si è falsata una partita e forse anche il campionato, per un gol che doveva essere annullato, visto che l’angolo da cui è scaturito l’autogol che ha portato in vantaggio i nerazzurri, non c’era, perchè Bastoni ha crossato il pallone, quando lo stesso era già assai oltre oltre la linea di fondo. Pertanto, si doveva riprendere il gioco, non con un corner, bensì con una rimessa dal fondo. Nè il guardalinee, primo colpevole, nè il direttore di gara, hanno visto la palla uscire dal campo, quando era ben visibile, trattandosi di più di 20 cm. Un orrore che doveva essere corretto dal Var che, invece, per un regolamento inconcepibile, non era in condizioni di richiamare l’arbitro La Penna. Si tratta dell’ennesimo disastro arbitrale stagionale. A che serve la tecnologia se poi non aiuta a riparare un errore così evidente? Mi piacerebbe sapere chi sono gli artefici, così intelligenti, di un tale protocollo che non permette agli addetti al Var di intervenire in un caso del genere. Oltre alla Fiorentina, è stato danneggiato pure il Napoli che, ora, sente il fiato sul collo della formazione di Inzaghi, che è ad un punto dietro. Rabbia e disappunto serpeggiano tra la tifoseria viola e azzurra.