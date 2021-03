Napoli: filtra ottimismo sulle condizioni di Dries Mertens

Molta apprensione, ieri sera, in casa Napoli, in seguito alla notizia dell’infortunio alla spalla sinistra di Dries Mertens nel corso della partita con la nazionale belga. Infortunio che lo ha obbligato ad uscire dal campo al 55esimo minuto di gioco. La prima diagnosi dei medici del Belgio è stata di una probabile lussazione, ma nella giornata di oggi saranno valutate meglio le sue condizioni fisiche. Tuttavia tra lo staff sanitario filtra un cauto ottimismo, infatti, a quanto pare dovrebbe trattarsi di nulla di grave: l’attaccante azzurro, in passato, ha già accusato fastidi simili alla spalla ma poi si è sempre ripreso rapidamente, a dimostrazione il fatto che un paio d’ore dopo il match contro la Repubblica Ceca, Mertens ha affermato di sentirsi molto meglio.