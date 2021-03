Italia: stasera Insigne nuovamente in campo contro la Bulgaria

Seconda gara per l’Italia di Roberto Mancini verso i mondiali in Qatar; gli azzurri affronteranno questa sera, a Sofia, la Bulgaria, dopo il successo nella partita con l’Irlanda del nord, rispetto alla quale il ct azzurro cambierà ben cinque pedine ma non farà a meno di Lorenzo Insigne che è ritenuto essenziale nello scacchiere della nostra nazionale. Dunque il talento napoletano sarà obbligato ad un vero tour de force, tenendo presente che anche mercoledì sarà in campo contro la Lituania. Lorenzo Insigne , fin da subito, è diventato importantissimo per l’allenatore marchigiano che lo ha sempre stimato ed apprezzato. Ora c’è il rischio che il numero 24 del Napoli torni in sede spremuto al massimo, il che potrebbe influire sul suo rendimento nella gara con il Crotone nel giorno della vigilia di Pasqua al Maradona. Quella contro i calabresi, sebbene ultimi in classifica è una gara da prendere con le molle e con la dovuta concentrazione visto che questo torneo ha riservato delle sorprese inaspettate, non ultima la vittoria del Benevento a Torino contro la blasonata Juve.