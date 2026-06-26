Kevin De Bruyne – Il futuro del campione belga si deciderà al termine del Mondiale ma Allegri vorrebbe tenerlo

La sorte del campione belga del Napoli, che purtroppo, quest’anno ha giocato pochissimo per via del grave infortunio è ancora incerta: il futuro di De Bruyne , si deciderà, soltanto al termine del campionato Mondiale , dove l’ex City è impegnato con il Belgio. Il centrocampista avrà infatti un colloquio col nuovo allenatore azzurro, dal quale dipenderà la prossima stagione. L’ex tecnico di Juve e Milan, reputa Kevin De Bruyne un calciatore importante per il suo Napoli e vorrebbe farlo restare. D’altronde, la Società partenopea appare disposta a ragionare con calma e serenità sul futuro del belga, malgrado un primo anno, sotto il Vesuvio, da dimenticare, complice la lesione di alto grado del bicipite femorale. Pertanto, tutto è rinviato a metà luglio, al rientro dagli Stati Uniti. Al momento sembra che il prossimo allenatore azzurro abbia tutte le intenzioni di contare sul centrocampista dai piedi d’oro, che nonostante l’età, ha ancora molte cartucce da sparare. D’altro canto, anche Kevin De Bruyne vorrebbe dimostrare al Napoli tutto il suo valore. Chi vivrà vedrà!