Alisson Santos – Il brasiliano resta una pedina fondamentale per il nuovo Napoli, edizione 2026/27

La SSCN ha già riscattato il talentuoso esterno brasiliano Alisson Santos, il quale resta, un giocatore fondamentale nello scacchiere della compagine partenopea che mira, nel campionato che verrà ad essere molto più offensiva, rispetto a quella di Conte. Dopo uno scetticismo iniziale, il calciatore, arrivato dallo Sporting, in prestito, a gennaio ha, subito dimostrato di essere forte, quindi ogni dubbio sul suo riscatto, fissato ad una cifra bassa, è stato cancellato. L’operazione, al costo della modica cifra di 16 milioni, è stata sicuramente un affare che il Napoli ha colto al volo, anche senza conoscere il parere del nuovo allenatore. Alisson Santos ha mostrato, sul campo, doti assolutamente interessanti ed elettrizzanti. È sempre difficile trovare dei giocatori così, che sanno saltare l’uomo nell’ uno contro uno.