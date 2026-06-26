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Alisson Santos – Il brasiliano resta una pedina fondamentale per il nuovo Napoli, edizione 2026/27

Armando Fico 26 Giugno 2026 0 36 sec read

La SSCN ha già riscattato il talentuoso esterno brasiliano Alisson Santos, il quale resta, un giocatore fondamentale nello scacchiere della compagine partenopea che mira, nel campionato che verrà ad essere molto più offensiva, rispetto a quella di  Conte. Dopo uno scetticismo iniziale,  il calciatore, arrivato dallo Sporting, in prestito, a gennaio ha, subito dimostrato di essere forte, quindi  ogni dubbio sul suo  riscatto, fissato ad una cifra bassa, è stato cancellato. L’operazione, al costo della modica cifra di 16 milioni, è stata sicuramente un affare che il Napoli ha colto al volo, anche senza conoscere il parere del nuovo allenatore. Alisson Santos ha mostrato, sul campo,  doti  assolutamente interessanti ed elettrizzanti. È sempre difficile trovare dei giocatori così, che sanno saltare l’uomo nell’ uno contro uno.

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