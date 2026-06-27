ANTONIO VERGARA – Il talentuoso giovane di Frattaminore non sarà ceduto, Allegri e Manna certi della sua crescita esponenziale

Il Ds azzurro Giovanni Manna ed Allegri si sono confrontati sul futuro del giovane talento della provincia napoletana ed hanno deciso di non cedere alle lusinghe di club italiani ed esteri che gli stanno facendo una corte spietata. Antonio Vergara , nella passata stagione, appena entrato in squadra da titolare, si è messo immediatamente in luce con prestazioni esaltanti. Il calciatore non può che crescere ancora per essere utilissimo, alla bisogna, alla causa del nuovo tecnico del Napoli, che lo stima tantissimo. Pertanto, la società di De Laurentiis non lo metterà sul mercato, bensì se lo terrà ben stretto. In Italia Como e Atalanta avrebbero fatto carte false e sborsato non meno di 30 milioni per accaparrarselo. Tuttavia dovranno lasciare la presa e virare su altri.