Il millimetro e il labirinto: come il VAR e l’App di DAZN stanno uccidendo il Mondiale



Il millimetro e il labirinto: come si uccide la passione di un Mondiale

Il calcio, un tempo, era una questione di centimetri, di fiato spezzato e di cuori in gola. Oggi è diventato una combinazione di geometrie esasperate e di schermate fisse. Questo Mondiale, diciamolo con la franchezza che si deve alle cose care che vediamo sfiorire, rischia di essere ricordato non per le giocate dei campioni, ma per i suoi carnefici: un utilizzo paranoico della tecnologia in campo e una gestione strutturale dei diritti televisivi che trasforma l’attesa della partita in un esercizio di pazienza zen.

La ghigliottina del fotogramma

Prendiamo l’episodio che ha visto protagonista la Colombia. Un gol annullato perché l’unghia di un piede – non un bicipite, non una gamba protesa a trarre profitto – si trovava geometricamente oltre la linea difensiva. Siamo alla pura avanguardia del ridicolo. Sezionare il corpo umano per privarlo della gioia più grande significa andare contro la logica profonda del gioco, contro lo spirito di chi quel pallone lo ha spinto in rete e di chi vive di questa passione.

Il VAR nasceva come paracadute per i grandi abbagli, si è trasformato in un microscopio da laboratorio che viviseziona l’emozione. Se la regolarità di una rete dipende dalla precisione quantistica di un fermo immagine catturato a cinquanta fotogrammi al secondo, allora abbiamo smesso di giocare a pallone e abbiamo iniziato a fare i periti balistici. Gli arbitri, privati della loro autorità e ridotti a burocrati del monitor, applicano il regolamento dimenticando la grammatica del calcio.

Le forche caudine dell’applicazione

Ma il calvario del tifoso comincia ben prima del fischio d’inizio, e qui la tecnologia sul campo cede il passo ai disastri delle piattaforme digitali. Bisogna sfatare un equivoco di comodo: il problema non è la rete, non è il classico e fastidioso “buffering” delle immagini a partita in corso. Il peccato originale è tutto interno all’architettura di DAZN, novella monopolista dell’evento, la cui applicazione si sta dimostrando un pachiderma farraginoso.

Entrare nell’app è diventato un esercizio di logoramento strutturale. Non si tratta della trasmissione del dato video, ma del portale d’ingresso: un imbuto digitale dove il tempo si dilata all’infinito tra schermate fisse, transizioni pigre e sistemi di autenticazione che sembrano congelarsi. Per una piattaforma che detiene l’esclusiva assoluta della manifestazione più importante del quadriennio, presentarsi con un software così lento è una colpa grave. Il tifoso si ritrova prigioniero di una sala d’attesa virtuale, costretto a connettersi con mezz’ora d’anticipo nella speranza che l’interfaccia decida finalmente di aprirsi.

Ci avevano promesso il futuro: un calcio più giusto grazie alla moviola e più accessibile grazie allo streaming. Per ora, la realtà ci restituisce un Mondiale spezzettato dai millimetri e bloccato agli ingressi digitali. Tra un’unghia in fuorigioco e un’applicazione che non si carica, la sensazione sgradevole è che, a furia di volerlo modernizzare a tutti i costi, questo sport stia smarrendo la sua anima. E non c’è algoritmo o aggiornamento software capace di restituircela.