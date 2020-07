LE ALTRE DI A: Atalanta seconda in classifica, Inter fermata in casa dai viola

Questa sera nel posticipo tra Udinese e Juventus, i bianconeri di Sarri potrebbero già festeggiare il nono scudetto consecutivo, alla luce del pareggio interno, a reti bianche, di ieri dell’Inter contro la Fiorentina, Inter che è scivolata in terza posizione scavalcata dalla straordinaria Atalanta. Gli altri risultati della giornata numero 35 di serie A. hanno visto il successo del Parma, al Tardini, grazie a due rigori discutibili, ai danni del Napoli, la roboante vittoria della Roma per 1 a 6 in casa della retrocessa Spal, l’importante 3 a 1 del Lecce, in casa contro il Brescia, anch’esso in B, ed il nuovo successo del Genoa per 2 a 1 nel derby contro la Sampdoria. Pareggi invece tra Torino e Verona, 1 a 1 il punteggio e come detto tra Inter e Fiorentina. Oltre alla Juventus, stasera, scenderà in campo, all’Olimpico, anche la Lazio che affronterà il Cagliari.