ANTICIPO DI A – 19esima giornata, Bologna vs Genoa 1-1

Il primo anticipo valido per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A, disputato ieri sera allo stadio Dall’Ara del capoluogo emiliano, tra Bologna e Genoa, si è concluso sul risultato di parità col punteggio di 1 a 1, pari acciuffato per i capelli dai padroni di casa al minuto 95 grazie ad una zampata di De Silvestri che ha risposto al gol genoano di Gudmundsson, gioiello della squadra di Gilardino. Con questo risultato i felsinei, per il momento restano in quinta posizione dietro la Fiorentina ma potrebbero essere raggiunti dall’Atalanta, domani, in caso di successo contro la Roma, all’Olimpico. Quest’oggi altre quattro gare, a cominciare dalle 12,30 con il match tra la capolista Inter e il Verona, al Meazza di Milano. Infine domani le ultime cinque partite della 19esima giornata.