ANTICIPI DI A DEL SABATO – 22esima giornata, Atalanta ok, solo pari casalingo per Milan e Juve

Dopo l’anticipo di venerdì tra Cagliari e Torino, vinto dai granata per 1 a 2, ieri la serie A ha registrato le consuete gare del sabato, in cui sono scaturiti i seguenti risultati:

Atalanta – Udinese 2-0

Milan – Bologna 2-2

Juventus -Empoli 1-1

Pertanto, soltanto la squadra bergamasca ha fatto valere il fattore campo, ottenendo punti fondamentali nella corsa alla zona Champions, mentre rossoneri e bianconeri hanno frenato in casa. La domenica calcistica prevede altre cinque partite e si aprirà con il lunch match delle 12,30, Genoa – Lecce, per poi proseguire, nel pomeriggio alle 15 con Verona-Frosinone e Monza – Sassuolo. Quindi alle 18 scenderanno in campo Lazio e Napoli ed infine alle 20,45 spazio a Fiorentina – Inter. In caso di successo, i nerazzurri di Inzaghi ritornerebbero in vetta alla classifica, con una gara in meno. Domani sera, ultimo posticipo in programma all’Arechi, tra Salernitana e Roma.