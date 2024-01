Coppa d’Africa – La Nigeria di Osimhen batte il Camerun per 2-0, l’azzurro ebbro di felicità

Ieri, per la Coppa d’Africa, la Nigeria di Victor Osimhen ha battuto il Camerun di Anguissa per 2-0, grazie ad una doppietta dell’attaccante dell’Atalanta Lookman, ma anche il centravanti del Napoli ha contribuito al successo, fornendo l’assist decisivo al compagno di reparto per la rete che ha sbloccato il match. Immensa felicità e soddisfazione per il calciatore azzurro, il quale a fine partita, è corso sotto la curva a salutare e festeggiare migliaia di tifosi nigeriani che hanno invocato, a gran voce, il suo nome, gridando a squarciagola“Osimhen, Osimhen!”. Continua, dunque. l’avventura, in Coppa, per il bomber di Mazzarri.