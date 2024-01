Lazio vs Napoli – Oggi Mazzarri si gioca il suo futuro, un risultato negativo aprirebbe a nuovi scenari

Torna il campionato per la squadra azzurra di Walter Mazzarri, che questo tardo pomeriggio, all’Olimpico di Roma, incontrerà la Lazio, reduce da quattro vittorie di fila in serie A. Un ostacolo difficilissimo, anche in virtù delle tantissime assenze che lamenta il Napoli. Contro i biancocelesti di Sarri, il tecnico toscano, per forza maggiore, è costretto a rivoluzionare la formazione, mandando in campo uno schieramento totalmente inedito. Dopo quella in Supercoppa con l’Inter, un’altra sconfitta potrebbe aprire nuovi scenari sul futuro dell’allenatore ed inoltre acuirebbe una crisi nell’ambiente azzurro, già profonda di suo. In tal caso De Laurentiis sarà indotto a riflettere. Il periodo del Napoli, alle prese con infortuni, squalifiche, giocatori scontenti e situazioni assurde come quella del polacco, è naturalmente nero ma con il ritorno al passato di Mazzarri che ha ripristinato il suo credo calcistico con il ritorno alla difesa a tre, che ha ultimamente ha dato maggiore forza al pacchetto arretrato, i tifosi azzurri credono che la loro squadra del cuore possa riprendersi, sperando ancora in una qualificazione che reta molto difficile vista la concorrenza, alla prossima edizione della Champions League. Dunque il buon Walter, oggi sarà in panchina, a Roma, cosciente di giocarsi la permanenza. in presenza di un bivio molto pericoloso.