NAPOLI vs MILAN – Romelu Lukaku, da quando è in Italia, contro i rossoneri, ha realizzato sei gol e fornito due assist ai compagni

Domani, dopo la sosta per le due partite di Nations League dell’Italia, contro la Germania, che, purtroppo sono costate l’eliminazione dalla competizione, riparte il massimo campionato con quattro anticipi della trentesima giornata, infatti, si giocheranno Venezia – Bologna e Como – Empoli, alle 15, quindi alle 18 Juventus – Genoa, con il debutto bianconero di Tudor ed in serata ci sarà Lecce – Roma. Il Napoli, invece, disputerà la sua gara, domenica, in posticipo serale, affrontando il Milan, distante ben 14 lunghezze. Gara determinante, per i rispettivi obiettivi delle due formazioni. Perfetto equilibrio, nelle recenti 12 sfide, in Serie A tra Napoli e Milan, con quattro successi per parte e quattro pareggi. A proposito di statistiche, Romelu Lukaku, da quando gioca in Italia, contro i rossoneri, ha realizzato sei gol e fornito due assist ai compagni di squadra, ricordiamo tutti il gol lampo dell 1 a 0, del numero 11 di Conte, ad inizio partita, a San Siro, nel girone di andata. L’attaccante azzurro ha disputato, in totale, 818 minuti, contro i rossoneri, in tutte le competizioni, vale a dire, una rete o assist ogni 102’: solo l’argentino dell’Inter Lautaro Martínez, con 10 gol, ha segnato di più, però, avendo giocato ben 621 minuti in più più rispetto al centravanti belga.