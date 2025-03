Castel Volturno – Antonio Conte lancia un chiaro messaggio alla squadra in vista della gara col Milan, mai mollare

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha ritrovato tutti i suoi giocatori in quel di Castel Volturno, dove prima degli allenamenti, in vista della gara con i rossoneri di domenica sera, ha tenuto a rapporto la squadra per lanciare un chiaro messaggio. Contro il Milan, assolutamente non vuole cali di concentrazione, ma solo determinazione ed aggressività con un baricentro alto, fatto di pressing continuo per non dare respiro agli avversari. Con nove partite al termine del campionato ed a soli tre punti dalla vetta, è vietato mollare. Sarebbe un vero peccato non provarci, le lunghezze non sono incolmabili, tenuto conto che la compagine di Simone Inzaghi sarà “distratta” anche dalla Champions e dalla Coppa Italia e potrebbe perdere qualche colpo. La corsa al tricolore riparte proprio dal Maradona, con la prima una vittoria di una lunga serie. Questo è l’auspicio di tutti!