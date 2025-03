ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs MILAN – Per gli azzurri, un solo obiettivo: vincere a tutti costi, al fine di continuare il duello con l’Inter

Il posticipo di domenica sera, allo Stadio Maradona, per l’ennesima volta, sold out, tra Napoli e Milan, relativo al 30esimo turno di serie A, si avvicina a grandi passi e finalmente Conte avrà a disposizione la rosa al completo, con i rientri di tutti e dodici nazionali. Gli azzurri, reduci dal deludente 0 a 0 di Venezia, ora, non possono più permettersi di sbagliare, l’unico obiettivo da perseguire, in questo difficile match, è la vittoria, se si vuole veramente lottare con i nerazzurri, fino all’ultimo, per il titolo. D’altronde, il Napoli non batte la compagine rossonera, in casa, da sette stagioni, motivo in più per cercare il successo che cancelli questo brutto trend. La truppa partenopea, con un Lukaku in grande spolvero, dopo le tre reti realizzate nelle due partite col Belgio, avrà il vantaggio del pubblico amico che la sosterrà per l’intera gara, attraverso canti e cori, e di conoscere già il risultato di Inter – Udinese che si giocherà prima. Dall’altra parte, la formazione di Sergio Concecao, cerca una riconferma, dopo i successi di Lecce e Como, per nutrire ancora qualche soperanza di qualificazione in zona Champions., meta difficile ma non impossibile, visto che nelle fila rossonere miltano fior di giocatori. In merito alla formazione che schiererà l’allenatore dei padroni di casa, vi è ancora qualche dubbio, sia sul modulo che sulla scelta dei calciatori. Dai i rumors, tuttavia, provenienti dal Centro Sportivo, ci embra di capire che Conte voglia proseguire con il suo canonico 3/5/2, riconfermando il doppio play in mezzo al campo e Raspadori al fianco dell’attaccante della nazionale belga, con cui ha trovato una buonissima intesa. Pertanto, benchè recuperato, il brasiliano Neres, partirà dalla panchina. Stessa cosa dicasi per Anguissa ed Olivera, al posto del quale rivdremo ancora l’ex romanista Spinazzola. In casa Milan, il tecnico portoghese potrà contare su tutti gli effettivi tranne l’infortunato Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah. Secondo tali indicazioni, le probabili formazioni dovrebbero essere le seguenti:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.

Ecco, invece, i numeri e i precedenti della sfida di domenica: azzurri e rossoneri, in passato, si sono affrontati in in 4 competizioni tra serie A, Coppa Italia, Champions League e Divisione Nazionale, per un totale di 176 partite; la bilancia pende nettamente dalla parte degli ospiti che vantano 70 successi contro 52, mentre i risultati nulli sono 54. Infine, il Milan ha realizzato 252 reti e il Napoli 198. Un bel divario tra le due compagini. Per la cronaca, nel match del girone di andata, a San Siro, gli uomini di Conte portarono a casa l’intera posta, imponendosi per 2 a 0. Concludendo, nella disastrosa passata stagione, al Maradona, la sfida terminò per 2 a 2, con gli azzurri che riuscirono a rimontare lo 0-2 iniziale. Direttore dell’incontro sarà il fischietto di Seregno Simone Sozza.

