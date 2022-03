LA PARTITA – Osimhen scatenato! Ribalta l’Udinese e regala il primo posto al Napoli

Turbo Osimhen con un’altra doppietta trascina il Napoli per qualche ora in vetta al campionato. Contro una Udinese ordinata ed efficace gli azzurri, in maglia rossa, soffrono, chiudono in svantaggio il primo tempo ma cambiano passo con il loro uomo migliore che sta pesando a suon di gol sulla rincorsa scudetto. Dopo un primo tempo deludente e macchinoso, la squadra di Spalletti mette due marce più alte, cambia atteggiamento e carica agonistica e per i bravi friulani di Cioffi non c’è scampo, anche se il risultato resta in bilico fino all’ultimo. Peccato che Osimhen sarà squalificato per la prossima, difficile trasferta contro l’Atalanta. Ma l’ottimo ingresso nella ripresa di Mertens e una condizione fisica generale buona della squadra non toglie entusiasmo a una squadra trascinata dal suo pubblico.

SCHIERAMENTI Spalletti alla fine opta per il 4-3-3 preferendo sempre Fabian Ruiz a Zielinski, mentre nel tridente Insigne riprende in suo posto e resta in panca Lozano. Cioffi schiera il 3-5-2 annunciato preferendo mezzala Makengo ad Arslan. E proprio il francese in avvio ruba un buon pallone ad Anguissa e smarca al tiro Beto, respinto da un difensore. Ma il centravanti portoghese spreca al quarto d’ora un cross di Molina che aveva colto controtempo la difesa napoletano: colpo di testa a lato da distanza ravvicinata. Sono campanelli di allarme che il Napoli non sa leggere bene. Perché poco dopo arriva il vantaggio meritato dei friulani. Bravo Pereyra ad accentrarsi e portarsi centralmente in zona tiro ai 20 metri. Gli azzurri – oggi il rosso – si affollano sul portatore di palla che smista allo smarcato Deulofeu che di destro dal limite la piazza all’angolino, dove Ospina non può arrivare.

PROTAGONISTI I PORTIERI E il numero 1 colombiano evita il raddoppio udinese quando Pablo Marì sale più in alto di tutti sul calcio d’angolo, indirizzando potente sotto la traversa, ma il portiere devia. Poi, sulla reazione del Napoli è Silvestri a mettersi in evidenza due volte la prima spettacolare allungandosi con la punta delle dita su un perfetto tiro a giro di Insigne. E poi su una conclusione ravvicinata di Fabian Ruiz deviata con la punta del piede, con un pizzico di fortuna.