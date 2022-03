LE INTERVISTE – Napoli, Spalletti: “Più lucidi rispetto alle partite passate, Osimhen va oltre i suoi limiti”

La vittoria da una situazione di svantaggio mancava dal girone d’andata “E’ una cosa fondamentale. Abbiamo creato altre volte pressione agli avversari, ma non siamo stati lucidi come stasera e lo stadio ci ha dato una mano. Oggi è una vittoria importante, perché davanti avevamo una squadra forte”. Cosa ha detto a Zanoli prima di entrare? “Zanoli diventerà fortissimo e ha tutte le qualità per farlo. Non giocando poteva abbassare l’autostima, ma ce l’ha altissima e glie l’abbiamo trasmessa prima di entrare”. Cos’è per voi Osimhen? “E’ un calciatore che va oltre le sue potenzialità. Tutti abbiamo dei limiti, ma lui delle volte va al di là del recinto. Oggi l’abbiamo sfruttato anche di testa, dove è fortissimo”. Il cambio di Mertens è stato importante. “Quando gestisci la partita, c’è da fare attenzione agli equilibri di squadra. nel secondo tempo abbiamo fatto bene con giocatori come lui, che è stato bravo anche a recuperare palla. Se gli fai fare una partita di fatica, non li utilizzi nel modo giusto”. In questo finale, gli allenatori contano molto? “Noi dobbiamo essere bravi ad interpretare le partite, i moduli contano relativamente. Bisogna essere pronti ai ribaltamenti di fronte e a giocare in spazi ampi. Gli spazi non sono tra le linee, ma tra i calciatori avversari. Bisogna vedere gli spazi e saperli usare”. Ci pensa a quanto vi è mancato Osimhen nei mesi passati? “E uno dei calciatori che ci è mancato. Quando abbiamo tante partite ravvicinate, dobbiamo avere sempre 18 calciatori a disposizione. Domenica purtroppo non ce l’avremo”.

