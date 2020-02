Napoli vs Barcellona: biglietti ormai introvabili, possibile nuovo record d’incassi

Si avvicina a grandi passi l’evento calcistico europeo per eccellenza atteso con ansia dai tifosi partenopei. Tra meno di una settimana al San Paolo, per Napoli vs Barcellona, andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale, biglietti ormai introvabili, infatti sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta, sono previsti ben 60.000 spettatori, nonostante le polemiche sul caro prezzi praticato dalla società azzurra. Ma vedere da vicino Leo Messi, vincitore di palloni d’oro in quantità industriale non è da tutti i giorni. Per la gioia del cassiere del club di De Laurentiis, in breve tempo quasi tutti i tagliandi sono andati a ruba. Al momento restano soltanto qualche migliaio di biglietti tra Distinti inferiori, Tribuna Posillipo e Tribuna Vip; dunque sembra vicinissimo il sod out. Stando alle aspettative potrebbe essere battuto anche il precedente record di incassi della storia del Napoli calcio, record raggiunto tre anni or sono, nella gara, sempre di Champions degli ottavi di finale contro l’altra big del calcio spagnolo, il Real Madrid. In quell’occasione l’incasso al botteghino fu di quasi quattro milioni e mezzo di euro. Come ricorderete la partita finì 3 a 1 per i blancos, ma la squadra di Sarri disputò un primo tempo straordinario chiudendolo sull’1 a 0 e sfiorando più volte il raddoppio che avrebbe dato un’altra piega al match. La piazza napoletana, seppur conscia della grande forza dei prossimi avversari sogna, tuttavia, il miracolo, quanto meno si attende una prova maiuscola, magari con un successo che avrebbe dell’incredibile vista la disparità di valori in campo. Nel calcio, del resto, vale il detto mai dire mai !

