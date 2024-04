IL PUNTO SULLA A – 34esima giornata, l’Inter festeggia con l’ennesimo successo, frenano Juventus, Milan, Bologna e Roma, Napoli acciuffato negli ultimi minuti

Nella domenica che ha inneggiato all’Inter, neo Campione d’Italia, vittoriosa contro il Torino, a San Siro, per 2 a 0, hanno frenato la corsa, verso la Champions, il Bologna, fermato, in casa, per 1 a 1, dall‘Udinese e la Roma che ha pareggiato per 2 a 2, a Napoli, solo negli ultimi minuti di gioco. Tuttavia, la lro posizione in classifica non è mutata. Vincono, invece l’Atalanta, a Bergamo., 2 a 0 all’Empoli e la Fiorentina che ha travolto il Sassuolo, con un sonante 5 a 1 che ha permesso ai viola di scalcare il Napoli, salendo all’ottavo posto, grazie allo scontro diretto a favore. Infine, ricordiamo che negli anticipi di sabato, c’ è stato il pari, a reti bianche, fra Juve e Milan e la vittoria della Lazio, a spese del Verona, all’Olimpico, per 1 a 0. Tre punti fondamentali, per la squadra di Tudor, nella scalata verso la zona Champions. In coda, il Frosinone, battendo la Salernitana per 3 a 0, ha preso una boccata d’ossigeno e ha condannato aritmeticamente i campani alla B. Salomonico risultato nullo tra Lecce e Monza per 1 a 1., mentre per gli emiliani in maglia nerverde stanno per spalncarsi le porte della serie cadetta. Questa sera, il turno si concluderà con l’ultimo posticipo del Lunedì, che vedrà di fronte, a Marassi, Genoa e Cagliari, altro scontro diretto per la permanenza in massima serie.