EUROPA LEAGUE – Atalanta in finale contro il Bayer Leverkusen, Roma a casa ma a testa alta

Atalanta e Bayer Leverkusen sono le due finaliste di Europa League. L’epilogo della seconda competizione continentale è stato conquistato, ieri sera, grazie al netto successo dei begamaschi per 3 a 0 a spese dell’Olimpique Marsiglia ed al pareggio interno dei tedeschi, per 2 a 2, contro la Roma che, tuttavia, all’andata aveva perso, all’Olimpico per 0 a 2. I giallorossi hanno sfiorato la terza finale consecutiva, facendosi rimontare lo 0 a 2 iniziale, ottenuto con due penalty trasformati dall’argentino Paredes. L’ultimo atto di questa competizione si terrà, a Dublino, il prossimo 26 maggio. Gli uomini di Xabi Alonso, campioni della Bundesliga, avranno il favore del pronostico, ma la squadra di Gasperini non si arrenderà così facilmente. Dunque l’Italia porta alle finalissime due formazioni che lotterannno, col sangue agli occhi, con il Bayer Leverkusen, che in questa stagionenon hai mai subito sconfitte e contro i greci dell‘Olimpyakos per vincere il trofeo. Grazie all’Atalanta e alla Fiorentina l’Italia si piazza al secondo posto nel ranking Uefa; non accadeva da 18 anni; infatti era il 2006, allorquando, in virtù della conquista della Coppa del mondo,a Berlino, contro la Francia, ai rigori, il nostro paese si aggiudicò questo traguardo prestigioso.