ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs BOLOGNA – Partenopei all’assalto dell’ottavo posto utile per l’Europa

Vigilia di campionato per gli uomini di Calzona che domani, nel tardo pomeriggio, per la terzultima di A, incontreranno la rivelazione Bologna, ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Allo stadio Diego Maradona di Fuorigrotta, si sfideranno due compagini che stanno vivendo un finale di stagione completamente opposto. Il Napoli, in piena crisi di identità ma ancora con un obiettivo minimo da conquistare, come l’ottava posizione, utile, prima per non disputare i turni preliminaridi Coppa Italia, già da agosto e poi per qualificarsi per la Conference che non sartà un trofeo ambitissimo ma pur sempre una manifestazione continentale di tutto rispetto, non dimentichiamo le feste dei tifosi giallorossi peril successo di due anni or sono con Mourinho allenatore. Dal canto, loro gli emiliani sono oramai già con un piede e mezzo in Champions, per cui, nelle ultime gare, hanno rallentato un pò la corsa. Riguardo alle formazioni, il tecnico azzurro legato al 4/3/3, ritrova il brasiliano Juan Jesus in difesa, mentre ancora in dubbio il georgiano, il quale, in caso di forfait, probabilmente, sarà rimpiazzato dall’ex veronese Ngonge. A centrocampo, ballottaggio tra Cajuste che a Udine non ha fatto male e Traorè, con lo svedese favorito. In attacco, inamovibili Politano e Osimhen. Thiago Motta, al Maradona, si affiderà, come sempre, al modulo 4-2-3-1, con Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen che agiranno a protezione di Skorupski. Nella zona mediana fiducia a Freuler e Aebischer, mentre Orsolini, Fabbian e Saelemaekers avranno il compito di lanciare Zirkzee. Dunque questi i due possibili schieramenti:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (Traorè); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (Ngonge). Allenatore: Calzona.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Veniamo, come al solito alle curiosità ed ai numeri della partita fra azzurri e rossoblù: il Napoli non vince una gara da più di un mese, da quando battè per 4-2 il Monza all’U Power Stadium. Da allora solo tre pareggi e la sconfitta di Empoli, non ultima la delusione per la mancata vittoria, nel finale con i friulani. Il Bologna, per la cronaca, è la squadra contro cui i partenopei hanno realizzato più goal in Serie A, perl’esattezza 194. Per ciò che concerne i precedenti si registrano 149 partite giocate in 4 competizioni tra A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale. Gli azzurri vantano 60 vittorie contro 47, invece 42 sono stati i risultati nulli. Nel girone di andata, al Dall’Ara, il match teminò a reti bianche ma gli ospiti sprecarono un calcio di rigore con Osimhen. Tutto lascia pensare che, pure domani, potrebbe esserci un nuovo pari, tuttavia il Napoli è imprevedibile. Direttore di gara dell’incontrosarà Luca Pairetto di Nichelino, Torino.