CALCIOMERCATO – IL PSG, per il dopo Mbappè, ha posto l’attenzione su Kwicha Kvaratskhelia ed è pronta un’offerta al club di De Laurentiis

Il club parigino del Psg, che, a giugno perderà il suo gioiello Mbappè, oltre a puntare gli occhi sul nigeriano Victor Osimhen, ha messo nel mirino, nel prossimo mercato estivo, il talento georgiano azzurro Kwicha Kvaratskhelia. L’esterno sinistro piace molto alla società francese, tuttavia, il Napoli lo cederebbe solo in virtù di una proposta monstre. Dal canto suo i massimi esponenti partenopei sono impegnati nelle trattative per il rinnovo del suo contratto e dopo il match con la Roma si sono incontrati con l’agente e il padre del forte giocatore che, sicuramente, ha un avvenire da campione. Il cartellino di Kvaratskhelia, vincolato al club di De Laurentiis da un contratto fino al 2027, per il patron, vale oltre i cento milioni di euro, cifra che sarà inserita come clausola rescissoria, sul nuovo contratto che, a breve, dovrebbe essere stipulato con un ingaggio di circa 4,5 milioni a stagione. La società del presidente Nasser Al-Khelaïfi, in Francia dal 2011, con un investimento straordinario pari a 1,83 miliardi di euro è intenzionato a far pervenire alla SSCN, con la quale ha un ottimo rapporto ed ha gia attinto alla rosa del Napoli, acquistando diversi giocatori, tra i quali il Pcho Lavezzi, Cavani, Allan e Fabian Ruiz, una proposta allettante, pur di portarlo nella capitale transalpina. E’indubbio che giocare nel Psg rappresenta un’occasione molto appetita da tutti ma non credo che De Laurentiis, in un solo colpo, possa disfarsi di Osimhen e Kvara. Rumors parlano di un summit già avvenuto tra i dirigenti del club parigino, il procuratore Jugeli e Kvaratskhelia senior. In casa azzurra, sebbene l’ultimo confronto si sia concluso senza nero su bianco, c’è tanto ottimismo per il buon esito della trattativa, visto che Kwicha non hai mai manifestato la volontà di andar via. Staremo a vedere!

Fonte: Corriere dello Sport