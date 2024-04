EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Napoli, nuovo pari casalingo che porta gli azzurri, noni, fuori da ogni piazzamento europeo

Editoriale del Lunedì. Ancora una volta il Maradona non ha sorriso al Napoli, che, ieri, si è fatto rimontare dalla Roma sul 2 a 2, dopo aver ribaltato la rete iniziale di Dybala su rigore. Altro dato non trascurabile è quello che vede gli azzurri capaci di far resuscitare attaccanti che non segnavano da un vita, come successo, nel precdente turno con Cerri, autore della rete vincente dell’Empoli.Contro i giallorossi è stata la volta di Abrham, il quale non andava a segno da un anno. Insomma, nuovamente, il reparto arretrato sul banco degli imputati per aver subito altri due gol che si sommano ai 41 precdenti. Troppi per una formazione che nell’anno del tricolore risultò essere la miglior difesa del campionato. Un’involuzione così netta che non può attrbuirsi alla sola perdita di Kim. Il pari, nel finale con i giallorossi, ha relegato gli uomini di Calzona al nono postoin classifica, sorpassati dalla Fiorentina con gli stessi 50 punti ma con lo scontro diretto a suo favore. Pertanto, i partenopei, oggi come oggi, sono fuori da tutto, neanche la Conference è attualmente alla loro portata. Incredibile ma vero! Una stagione, in cui anche la dea bendata non ha mosso un dito per aiutare i campioni d’Italia uscenti, da dimenticare il più presto posibbile. Pur disputando una partita sicuramente migliore di quella della settimana scorsa, ieri, in campo si è palesata molta insicurezza e come avvenuto in altre occasioni, tanti gol sbagliati davanti al portiere avversario in modo veramente assurdo. Quest’annata è stata letteralmente buttata al vento, prima da De Laurentiis, poi dai giocatori ed infine dagli allenatori che si sono succeduti. Ennesima nota dolente la gara di Juan Jesus, protagonista in negativo, prima col rigore provocato e poi con un gol mancato sotto porta, in girata. La colpa, naturalmente, è di chi persevera a metterlo in squadra, come titolare. Calzona, uomo perbene e buon allenatore ha, quindi, pure lui, fallito la missione di rimettere in sestouna stagione iniziata male, che forse finirà peggio. Un quadro imbarazzante per una squadra che, solo un anno fa è sembrata un carro armato. La vera cosa che ci conforta, adesso, è che mancano solo 4 giornate al termine di un tale strazio. L’auspicio di tutti i sostenitori azzurri, ovviamente, è di non assistere mai più ad annate del genere.

