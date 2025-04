MONDAY NIGHT 31esima giornata – Bologna vs Napoli 1-1, gli azzurri perdono la grande occasione di avvicinarsi all’Inter

Nel Monday Night della 31esima giornata di serie A, Bologna e Napoli hanno pareggiato per 1 a 1, risultato che non permette alla squadra di Conte di avvicinarsi alla capolista. Tutto invariato dunque, in testa con i partenopei che restano a – 3 dal’Inter. Le reti che hanno deciso il match sono state nealizzate da Anguissa nel primo tempo e da Ndyie nella ripresa. Rammarico e delusione dei tifosi azzurri che si attendevano la vittoria. Intanto i rossoblù, con 57 punti,superano la Juve e si mettono ad un solo punto dall’Atalanta, terza in classifica.