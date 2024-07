Carratelli, Del Genio, Magoni, Monti, Ottaiano, Biazzo, Jacomuzzi a Kiss Kiss Napoli

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte come Vinicio? Vinicio decideva tutto lui come deciderà tutto Conte. Una volta minacciò di andarsene perchè vide che i giocatori del Napoli bevevano acqua minerale a cena. Vinicio è stato un grande allenatore e soprattutto faceva degli allenamenti maniacali e durissimi. De Laurentiis, a parte il suo carattere, è un grande imprenditore di calcio, ha sempre portato il Napoli in Europa e s’è ravveduto delle scelte fatte l’anno scorso ed ha scelto il miglior allenatore su piazza. Oriali e il suo staff riempirà delle caselle che erano vacanti, Manna s’è fatto le ossa nella Juventus e di cui ne ha parlato benissimo Zeman. Adesso vedo un Napoli più strutturato sul piano organizzativo. Conte porta non solo la sua esperienza, ma anche uno staff di altissimo livello. Questione Di Lorenzo? Ci saranno stati degli equivoci, ma Di Lorenzo è un bravo ragazzo ed a mente fredda ci ha ripensato e lo ritroveremo molto entusiasta, sarà un magnifico ritorno”.

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I calciatori del Napoli stanno lavorando forte, qualcuno ha fatto un po’ più fatica e nei primi giorni si vedono le differenze tra gli azzurri dal punto di vista della fatica. Ce ne sono alcuni che sono già vicini ad una buona condizione, ma mi è piaciuto il fatto che, nonostante la fatica, si lavorava col sorriso e questa è un’altra buona notizia. La sensazione è che Conte possa schierarsi col 3-4-3 o col 3-4-2-1. A centrocampo ci sono diverse risorse, però credo che alla fine del mercato il Napoli possa prendere un altro centrocampista. Greenwood? Ha una storia personale particolare, pare abbia fatto violenza sulla fidanzata, ha fatto qualche giorno di carcere, ma ora sembra abbia risolto tutto. Dal punto di vista tecnico non vorrei sembrare esagerato, ma lo conosco da quando aveva 17 anni perchè sono un mezzo tifoso del Manchester United e vi dico che siamo vicini alla parola ‘fenomeno’. Se mette la testa a posto non è un giocatore normale, è fortissimo, è ambidestro ed ha una padronanza tecnica impressionante. E’ strutturato anche fisicamente, potrebbe anche fare la prima punta, ma è preferibilmente un esterno d’attacco. Quest’anno al Getafe s’è ripreso tra goal ed assist e se il Napoli lo prende fa un colpacco. Sarebbe però una cattiva notizia per i diversi esterni che sono a disposizione di Conte”.

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mercato è ancora lungo, è presto per dare giudizi sulla rosa del Napoli, bisognerà capire anche cosa farà Osimhen e come verrà sostituito. La preparazione con Zeman? Faticavamo molto, ma sono cose fattibili, non erano imprese inarrivabili. Facevamo i 1000 metri per 15 volte consecutive e chi arrivava ultimo pagava il pegno. Noi ci mettevamo d’accordo ad arrivare ultimi, in modo che dividessimo i pegni (ride ndr.). Un po’ ci lamentavamo perchè alla lunga a livello nervoso ci esaurivamo. Non bisogna enfatizzare il lavoro di Conte e la fatica dei calciatori. Sicuramente il metodo di lavoro di Conte è pesante, fatto d’intensità e quantità. Conte è un tecnico moderno e allena forte, ma lo fanno anche Gasperini, Tudor o Juric. Diciamo che nessuno è mai morto per fare questa preparazione. Non si possono fare paragoni tra le preparazioni di 25 anni fa e quelle di oggi. Prima non tutti i calciatori arrivavano in forma come succede adesso, tipo ricordo che Matuzalem ci metteva un mese per mettersi in forma”.

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A gennaio parlavamo tanto del difensore che doveva arrivare, ma stanno arrivando tutti adesso. Anche la questione terzino sinistro è stata chiusa con l’arrivo di Spinazzola che sarà un calciatore molto utile se sta bene fisicamente. Voto alto al mercato del Napoli fino ad ora, quando sei spalle al muro devi uscire da una situazione del genere con un colpo di teatro. Il Napoli ora sta facendo le cose per bene diversamente dall’anno scorso. De Laurentiis ha riconosciuto, seppur non in maniera pubblica, i suoi errori. Quest’anno, in silenzio, sta dimostrando di aver imparato dai suoi errori”.

Antonio Ottaiano, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’avvento di Conte significa tanto, significa avere un progetto ed ambizioni diverse. E’ un tecnico che ha l’ossessione della vittoria, i calciatori si pongono in un altro modo con questo allenatore. Napoli senza Champions? Molti azzurri sono stati tra i responsabili del fatto che non si sia arrivati in Champions, quindi non è eticamente corretto esprimersi riguardo una mancata partecipazione alla Champions. Le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia? Si tratta del gioco delle parti, l’agente sa bene che in questo momento si è in una fase di rinnovo e fa il suo gioco. Le dichiarazioni sono dettate dal momento, siamo in fase di pre rinnovo ed il Napoli ha palesato l’intenzione di adeguare il contratto del georgiano e c’è solo da trovare un punto d’incontro. Il futuro di Osimhen? Ero convinto che avesse già l’accordo con qualche squadra, ma credo che in questo momento le società interessate sanno che il Napoli se ne deve liberare e fanno un gioco al ribasso. Il Napoli fa fatica a trattenere Osimhen per il suo ingaggio e come lo sappiamo noi lo sanno anche le squadre interessate che sperano che il Napoli riveda la sua posizione rispetto alla clausola. Il Napoli deve fare di tutto per liberarsene anche perchè Conte ha un’idea diversa di centravanti”.

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Dipende da De Laurentiis che potrebbe trattenerlo per un altro anno e poi lo vende a quanto dice lui. Conte vuole però a tutti i costi Lukaku ed il Napoli può incassare circa 100 milioni per Osimhen e quindi va fatta una riflessione. Conte? La mossa Conte è un colpo di spugna definitivo rispetto agli errori commessi. De Laurentiis è orgoglioso e non ammetterà mai di aver sbagliato, però lo pensa. Conte è un numero uno, guardano tutti a Conte. Il fatto che Di Lorenzo abbia fatto un passo indietro è sintomo che ci abbia messo la mano Conte, è grazie all’allenatore che resterà a Napoli”.

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Fino a ieri c’era confusione nel Napoli, sia dal punto di vista tecnico che da quello societario. Adesso con Conte è cambiato tutto, decide tutto Conte nonostante siano state prese delle nuove figure dirigenziali. Sembra che De Laurentiis si sia ritirato un attimo. Greenwood? Conte lo conosce bene, ma è molto discontinuo. Ha qualità tecniche di primo grado, dobbiamo vedere se la testa gli funzioni ancora. Doveva essere una stella del calcio inglese prima di incappare in certe situazioni. Se Conte lo prende è perchè avrà avuto delle garanzie, Greenwood è un giocatore valido, ma Conte deve prima risolvere la situazione del numero 9. Non è normale portare in ritiro Osimhen per poi venderlo tra qualche giorno, è una situazione molto strana per una società come il Napoli. Osimhen andrà in Inghilterra, non andrà in Arabia. Lo ricoprono d’oro sia in Inghilterra che in Arabia, lui vuole ancora stare al top, vuol puntare al Pallone d’Oro o alla Champions. In Arabia ci andrà tra qualche anno, ma non adesso. Buongiorno? Il Napoli ha investito in un giocatore che può essere il difensore giusto a grossi livelli, ha dimostrato di avere grandi qualità a Torino. A Napoli, con Conte che vede anche il pelo nell’uovo, può diventare un top e diventare il futuro centrale della nazionale”.