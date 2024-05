IL PUNTO SULLA A – Terzultima giornata: successi dell’Atalanta con la Roma e della Lazio sull’Empoli, solo un pari della Juve contro la Salernitana

La domenica di serie A, valida per la 36esima giornata di campionato ha decretato i primi verdetti riguardo alle posizioni Champions. Sicuri della partecipazione alla prossima edizione della prestigiosa competizione europea, ovviamente l’Inter, quindi il Milan ed infine il Bologna e la Juventus, che, tuttavia, ha rimediato solo un pari per 1 a 1, in extremis, allo Stadium, contro i granata campani, già retrocessi. Mentre, da definire la quinta posizione che, quest’anno consente, anch’essa, l’accesso alla manifestazione. In lotta Atalanta e Roma, con i bergamaschi favoriti dopo la vittoria, proprio contro i giallorossi, per 2 a 1, nel posticipo di ieri sera. Gli altri risultati hanno vistro il successo della Lazio per 2 a 0 sull’Empoli, del Genoa, 2 a 1 al Sassuolo e del Torino a Verona, con il medesimo punteggio. In coda, pertanto, si mette male per gli emiliani e per i toscani che, negli ultimi 180 minuti di questo torneo, si giocano la salvezza. Anche l’Udinese, che nel tardo pomeriggio odierno, affronterà, al via del Mare, il Lecce, già salvo, è a rischio retrocessione. A chiudere il turno sarà il match fra la Fiorentina e il Monza con i viola prossimi alla finale di Conference League del 22 maggio, contro l’Olimpyakos. In caso di vincita del trofeo la formazione di Italiano guadagnerebbe la partecipazione all’Europa League, liberando un posto per la Conference.