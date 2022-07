Palazzo Reale Summer Festival – Stasera si apre la Kermesse che durerà fino al 30 luglio

Nel magnifico Giardino Romantico di Palazzo Reale di piazza del Plebiscito, a Napoli, in occasione del Reale Summer Fest, sono in calendario ben venti spettacoli con concerti, di grandi artisti sotto la direzione di Maurizio Costanti. Venti serate a cui parteciperanno famosi personaggi; saranno oltre 50 gli ospiti che sfileranno sul palco del Palazzo Reale, durante i 12 grandi concerti, i 4 incontri speciali e i 4 imperdibili spettacoli. L’evento estivo, anche quest’anno, vedrà noti nomi della cultura e dello spettacolo nazionale, oltre a a talenti emergenti per dare l’opportunità al pubblico napoletano e non di trascorrere un paio d’ore all’insegna del divertimento. Per la cronaca l’apertura è alle 18 con gli aperitivi di rito. Il biglietto d’ingresso consentirà pure di visitare Palazzo Reale durante i giorni di apertura. Questa sera, l’ospite d’onore della manifestazione doveva essere il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale si sarebbe cimentato nel racconto della sua biografia, ma per il protrarsi della sua permanenza negli Stati Uniti, l’incontro è stato annullato. La kermesse di Palazzo Reale si concluderà sabato 30 luglio con l’esibizione di Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, disco d’oro per “Chimica”, pezzo che ha cantato in coppia con Donatella Rettore all’ultimo festival di Sanremo. Per concludere le serate, dalla prossima settimana, andranno in scena dal mercoledì al sabato.