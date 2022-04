LE INTERVISTE – Politano: Schema provato in allenamento, con Insigne ci siamo capiti al volo

Matteo Politano, autore del secondo gol del Napoli a Bergamo, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Gol preparato? Sì, ma con giocatori diversi. Ci siamo guardati io e Lorenzo e ci siamo capito al volo. Mi ha dato una bellissima palla, sono cose che proviamo in allenamento, poi in campo è anche un gioco di sguardi e di opportunità che può darti il compagno”.

Come vede lo spogliatoio per questo finale di stagione?

“Carichissimo, sapevamo che era una partita determinante per noi contro un’Atalanta che è sempre una squadra insidiosa che gioca uno contro uno. L’avevamo preparata bene e sapevamo che dovevamo vincere. Adesso ci aspettano sette partite dove dobbiamo vincerle tutte”.

