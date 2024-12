LE INTERVISTE – Napoli, Anguissa: “Vincere è l’importante, il gol è solo un extra. Dedica a Daniele e ai miei figli”

Prestazione di grande sostanza per Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, che contro il Genoa trova il secondo gol consecutivo, il terzo in campionato. Un giocatore fondamentale per l’equilibrio della squadra, capace di abbinare quantità e qualità, recuperando palloni e inserendosi con pericolosità negli spazi. Al termine della gara, Anguissa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Hai trovato un’altra rete, il secondo gol di fila, il terzo del tuo campionato. Ci hai preso gusto? Ti piace segnare, Frank?

“Come ho sempre detto, la cosa più importante è vincere. Segnare è un extra, ma la priorità è la vittoria di squadra. Oggi abbiamo disputato una partita difficile, difendendo insieme fino alla fine e conquistando tre punti preziosi. È bello vedere una squadra con carattere, determinata a vincere queste partite”.

Anche oggi hai baciato il polsino. C’è una dedica speciale per questi gol?

“Certo, la dedica è sempre per Daniele e per i miei figli, che aspettavano questo gol. L’ho fatto per tutti loro”.

