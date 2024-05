Calzona ha deciso di non concedere il giorno di riposo dopo il Bologna

C’è grande delusione in casa Napoli per come sta finendo l’attuale stagione. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha deciso di non concedere il giorno di riposo alla squadra dopo la sconfitta contro il Bologna. Gli azzurri, infatti, sono tornati ad allenarsi domenica in vista del match contro la Fiorentina. La squadra si è divisa in due gruppi. A Castel Volturno musi lunghi e sguardi tristi.

Come riporta Il Mattino, anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è molto deluso dalla stagione degli azzurri. Inizialmente la sua intenzione era quella di confermare Francesco Calzona sulla panchina, ma la sensazione è che queste siano le ultime settimane del calabrese al Napoli, che non nasconde il fastidio delle voci sul nuovo tecnico. Ormai il Napoli non sembra essere più una squadra, bisogna presto voltare pagine e pensare alla prossima stagione.

AreaNapoli.it