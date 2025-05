SERIE A – L’ultimo turno di campionato per ora, resta un grosso punto interrogativo, sciolto solo dai risultati di domenica sera

Il programma dell’ultima giornata di campionato di serie A, al momento, resta un grosso punto interrogativo. Tutto e dipenderà dai risultati di domenica delle due rivali al titolo di Campioni d’Italia Napoli e Inter e delle altre formazioni in lotta per l’Europa e la salvezza. Qualora gli azzurri facessero bottino pieno a Parma e l’Inter dovesse perdere contro la Lazio, i partenopei si cucirebbero lo scudetto 2024/25 sulle maglie, quindi tutto risolto in vetta. . La squadra di Simone Inzaghi. però, giocherebbe l’ultima giornata, giovedì 22 maggio, chiudendo in anticipo il torneo, in attesa di disputare il 31, la finale di Champions League.Nell’eventualità, viceversa, che non dovesse decidersi nulla nella prossima giornata, tutto, dipenderà anche dal Cagliari, avversario del Napoli alla 38esima. Con i sardi ancora in lotta per la salvezza, dopo il prossimo turno, per regolamento si dovrà giocare allo stesso orario delle altre società impelagate nelle sabbie mobili della retrocessione. Una delle possibilità è quella di giocare sabato 24 maggio Napoli-Cagliari e Como-Inter, ma spunterebbe, poi il problema spareggio in in caso di arrivo a pari punti. L’eventuale gara di spareggio dovrà essere giocata, obbligatoriamente, domenica 25 maggio. Il club nerazzurro non vuole andare oltre quella data per motivi relativi al riposo e alla ricarica di energie in vista della finale di Champions, contro il PSG. A questo punto, se il Cagliari dovesse essere già salvo dopo la 37ª, la Serie A può prevedere di giocare i due scontri Scudetto giovedì e l’eventuale spareggio domenica.Insomma un caos calendario da brividi.