IL FISCHIETTO – PARMA vs NAPOLI, arbitra Daniele Doveri di Roma, al Var Marini ed Aureliano

Ufficializzati gli arbitri del penultimo turno di serie A. Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma il direttore di gara del match tra Parma e Napoli, in programma domenica sera alle 20.45, al Tardini. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Infine al VAR agiranno Marini ed Aureliano. La scelta, da parte di Rocchi, di una sestina di questo livello attesta quanto Parma-Napoli non sia una semplice partita di fine campionato, ma una sfida da dentro o fuori, per entrambe le formazioni. Concludendo, Il bilancio della squadra partenopea, con il fischietto della capitale in campo, è positivo: 19 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima partita, da lui diretta, risale al pareggio per 1 a 1, contro l’Inter al Maradona.