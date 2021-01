LA PARTITA. Supercoppa italiana: Gattuso sfida l’amico Pirlo

Ore di ansia a Napoli tra la tifoseria per la Partita di Supercoppa italiana contro” l’odiata ” rivale di sempre a strisce bianconere. Come tutti ricorderanno, le due contendenti si incontreranno questa sera a Reggio Emilia, per la quarta volta in questa finale tra vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia. Nelle tre precedenti occasioni i partenopei hanno conquistato il prezioso trofeo tricolore nel 1990 e nel 2014, mentre la Juve si impose in Cina dopo i tempi supplementari in un match falsato da troppi orrori arbitrali. Inedita sfida tra Gattuso e Pirlo, grandi amici fuori dal campo, ma assolutamente rivali, stasera sul terreno di gioco del Mapei Stadium. Il tecnico calabrese in questi giorni dopo il vistoso successo contro la Fiorentina che ha galvanizzato giocatori e sostenitori azzurri, ha fatto il pompiere, gettando acqua sul fuoco degli entusiasmi. Seppure i bianconeri non vivono un momento favorevole, restano pur sempre forti e ad avranno il dente avvelenato per l’ultimo k o contro l’Inter, di domenica scorsa. Probabilmente, quest’anno la Juventus dovrà abdicare in favore di una delle due milanesi per quanto riguarda lo scudetto, però ci tiene a conquistare almeno un trofeo, quindi sarebbe assurdo abbassare la guardia e sottovalutare l’avversario. Barcellona docet, anche se la compagine spagnola, in questa stagione è lontana parente di quella dello scorso anno. Andrea Pirlo, nella consueta conferenza stampa della vigilia ha dichiarato quanto segue:

“Dobbiamo cancellare subito la partita contro l’Inter, e domani ci capita a proposito l’occasione di rifarci nella Supercoppa contro il Napoli. Abbiamo il dovere di farci perdonare dai nostri tifosi, mettendoci alle spalle il passato e liberare la testa da ogni remora. Sono certo che non ripeteremo gli errori di Milano

Dal canto suo Gennaro Gattuso che sogna di vincere il suo secondo trofeo con il Napoli, ha affermato:

“Assolutamente vietato fidarsi delle apparenze. Non bisogna cadere nella trappola, credendo che la Juve sia in crisi dopo la batosta contro i nerazzurri. La Juventus è una squadra fortissima a prescindere e difficilmente sbaglia due gare di fila. Per fortuna la gara con i bianconeri non ha bisogno di presentazioni o raccomandazioni particolari, quando la si incontra le motivazioni vengono da sè. Sarà una bella sfida con il mio grande amico Andrea col quale ho condiviso tante gioie, ma stasera ambedue vogliamo vincere ma la parola finale la diranno i giocatori in campo.”

Per quanto concerne le formazioni, Pirlo, facilmente, adotterà un 4/4/2 ma non avrà a disposizione Alex Sandro, Cuadrado, De Ligt, Demiral, Dybala, assenze non trascurabili. Il tecnico del Napoli, invece, ancora indisponibili Fabian e Osimhen, ricalcherà, molto probabilmente, le orme della partita contro i viola, con il canonico 4/2/3/1, affidandosi nuovamente a Demme e Petagna. Quindi la Juventus dovrebbe scendere in campo con: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. Viceversa il Napoli si schiererà con Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Mertens che non ha smaltito il dolore alla caviglia, andrà in panchina per poi eventualmente subentrare in corso d’opera. Appuntamento, dunque, questa sera alle ore 21. il match sarà tramesso in diretta tv da Rai 1.