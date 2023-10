EDITORIALE CHAMPIONS – Continua il tabù Real Madrid, ennesimo tentativo azzurro fallito, i Blancos espugnano il Maradona per 2, a 3

Editoriale Champions. Niente da fare, per il Napoli continua, inesorabile il tabù Real Madrid, quinto match europeo e quinto tentativo di successo fallito. Gli azzurri, si sono fatti infilare, ancora una volta, come polli dai campioni di Ancelotti, che hanno sfruttato al meglio gli errori difensivi degli uomini di Garcia. Tuttavia occorre dire che i partenopei non hanno giocato una brutta partita ed il risultato di parità sarebbe stato più giusto. Ma tant’è ormai è andata così e ci sono altre quattro gare da disputare, per cui tutto è ancora in gioco per il passaggio agli ottavi della manifestazione. A mio avviso le due gare decisive saranno le prossime con i tedeschi dell’Union Berlin, ultimi a quota zero. L’allenatore azzurro nel post partita ha dichiarato che il Napoli non meritava la sconfitta e come detto non gli si può dar torto, ammettendo però che i suoi ragazzi si sono aperti troppo, concedendo spazi agli avversari. Ovviamente c’è delusione in casa Napoli e tra la tifoseria, ciò nonostante non bisogna abbattersi ma andare avanti sulla falsariga delle recenti due partite di campionato. Domenica sera, sarà ospite, a Fuorigrotta, la Fiorentina che è alla pari degli azzurri. Onde evitare di allontanarsi dalle zone alte della classifica, non si può più sbagliare e cercare il tris di vittorie di fila. Tornando al match con gli spagnoli, sul web i sostenitori napoletani accusano ancora Garcia di aver sbagliato nuovamente le sostituzioni. Questi ultimi si interrogano sul perchè fare dei cambi a pochi minuti dal termine, che senso ha ? Tra i migliori nella squadra azzurra sicuramente Zielinski, Ostigard e Politano, mentre nettamente al di sotto del loro standard Anguissa e Meret. Un plauso va infine al pubblico sugli spalti che malgrado il risultato negativo hanno applaudito i loro beniamini.