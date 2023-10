Mondiali 2030 a Spagna, Portogallo e Marocco. Ma le gare inaugurali saranno in Sudamerica

In Spagna si è temuto fortemente che il Mondiale potesse finire altrove per il Rubiales gate, il bacio galeotto dell’ex presidente federale a Jenni Hermoso che ha scatenato il noto putiferio. E invece no. Dopo quello per noi favoloso del 1982, il Mundial torna in Spagna. E andrà per la prima volta in Portogallo, che ha organizzato l’Europeo del 2004, e per la seconda volta in Africa. Il Marocco si era candidato da solo e aveva perso tre volte di fila, l’ultima contro il Sudafrica per la Coppa del 2010, la prima e sinora unica coppa del mondo del continente, e ha finalmente avuto ciò che cercava da anni.