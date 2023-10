Il mercoledì di Champions delle due italiane impegnate: Lazio e Milan, ha registrato il successo al fotofinish, in rimonta, dei biancocelesti di Sarri, in trasferta; contro il Celtic per 1 a 2 e il secondo pari di seguito del Milan; in Germania; con il Borussia Dortmund; per 0 a 0. Oggi in campo Atalanta, Roma e Fiorentina; le prime due in Europa League e la Viola in Conference: