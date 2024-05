Conte, ora c’è una big in pole: crollano le quote, bookie ottimisti

Il richiamo del campo si fa sempre più pressante per Antonio Conte, fermo ai box dal marzo 2023, quando si è conclusa la sua esperienza alla guida del Tottenham. Da allora le voci su un suo possibile ritorno in panchina si sono susseguite con continuità, in base anche ai risultati delle big del campionato. Ora però i tempi sembrano davvero maturi per un accordo: sulle lavagne dei bookie nelle ultime ore sono letteralmente crollate le quote di Conte nuovo allenatore del Napoli.

Aurelio De Laurentiis è da tempo sulle tracce di Conte: non è un mistero che l’ex c.t. fosse la prima scelta del Napoli dopo l’esonero di Garcia lo scorso novembre. Poi il mancato accordo tra le parti ha costretto il club azzurro a virare su Mazzarri prima e Calzona poi, in attesa però di riprovarci a fine stagione. Ora, con il Napoli che rischia seriamente di restare senza coppe europee per la prima volta dopo 14 stagioni, De Laurentiis sa di non poter più sbagliare la scelta dell’allenatore e per questo sembra intenzionato ad affondare il colpo: si parla di un’offerta da 6 milioni più bonus legato ai risultati. Per questo sulle lavagne dei bookmaker sono letteralmente crollate le quote di Conte nuovo allenatore del Napoli: nel giro di poche ore si è passati da 3.50 a 1.85 su Sisal, 1.80 su Gazzabet e 1.75 su Snai. Di conseguenza si alzano tra 4.50 e 5.00 le quote di un approdo dell’ex sulla panchina della Juventus, mentre l’ipotesi Conte-Milan sfonda 7.50 su tutti gli operatori.

