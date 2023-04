ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs MILAN – Champions League, si riparte dall’1 a 0 a favore dei rossoneri

Terzo ed ultimo atto della trilogia ravvicinata tra Napoli e Milan, che, per il momento vede in vantaggio la squadra rossonera che è reduce dai due successi di fila tra campionato e andata dei quarti di Champions. Ricordiamo, infatti lo 0-4 in serie A e l’1 a 0 di San Siro in Coppa. Domani, la formazione di Spalletti, orfana di Kim e Anguissa ma con Osimhen dal primo minuto, tenterà di ribaltare il punteggio di sei giorni fa per accedere, per la prima volta in assoluto alle semifinali della prestigiosa manifestazione del vecchio continente. I rossoneri di Pioli saranno nel capoluogo campano intorno alle 18 di oggi ed il mister parlerà nella sala stampa del Maradona per la consueta conferenza stampa prepartita, mentre l’allenatore azzurro risponderà alle domande dei giornalisti un’ora dopo. A sentire le ultime notizie riportate dal quotidiano “IL MATTINO”, il massimo esponente del club partenopeo De Laurentiis non sarà in Tribuna perchè, all’alba di domani partirà per Los Angeles: negli Stati Uniti, dove resterà fino al 30 aprile, per ragioni di lavoro. Da Milano sono previsti 2500 sostenitori della squadra ospite. Ci si augura che non ci siano scontri tra tifoserie opposte, tuttavia è stato organizzato un ingente numero di forze dell’ordine per tenere sotto controllo la situazione in zona Fuorigrotta Stadio e in centro città. Per quanto concerne il calcio giocato Spalletti manderà in campo la migliore formazione possibile, con il rientro del bomber nigeriano. In sostituzione del forte centrale sudcoreano squalificato è in preallarme il brasiliano Juan Jesus, mentre per rimpiazzare il centrocampista camerunense, anche lui appiedato dal giudice sportivo Uefa, ci sarà un ballottaggio tra Elmas e Ndombelè con il francese favorito vista la sua fisicità. Dal canto suo, il tecnico dei lombardi ha tutta la rosa disponibile, l’unico dubbio è quello se schierare o meno Giroud , il quale lamenta un problemino al ginocchio. In caso di un suo forfait giuocherà Rebic. Azzardiamo, quindi, le formazioni che domani sera daranno vita alla sfida da dentro o fuori:

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas,(Ndombelè) Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud(Rebic) All.: Pioli

Relativamente ai numeri della partita occorre dire che i rossoneri si sono imposti nelle ultime tre trasferte giocate a Fuorigrotta, in Serie A. Il Milan è stato eliminato dopo un successo all’andata in una competizione a eliminazione diretta. Gli azzurri invece non subiscono una sconfitta interna in Europa dal lontano 2017, allorquando fu battuto dal Manchester City per 2 a 4. Da allora 12 gare senza più perdere. Un solo precedente consola la squadra partenopea per quanto riguarda un derby italiano in Europa. Si tratta della doppia sfida con la Juve nella Coppa Uefa 1988/89. Il Napoli dopo essere stato battuto a Torino per 2 a 0, rimontò, al San Paolo vincendo per3 a 0 dopo i tempi supplementare con il gol, al 119esimo di Renica che fece impazzirei tifosi sugli spalti.