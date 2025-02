LA PARTITA – Lazio-Napoli 2-2, gli azzurri non vanno oltre il pari all’Olimpico

Il Napoli non va oltre il pari contro la Lazio all’Olimpico. Apre le marcature Isaksen, risponde il Napoli con Raspadori. Nella ripresa raddoppiano gli azzurri con un autogol di Marusic, ma la Lazio trova il pari con Dia.

PRIMO TEMPO

Al 6’ passa in vantaggio la Lazio con Isaksen che con un gran tiro da fuori area spedisce il pallone in rete. Al 13’ il Napoli trova il pari con Raspadori che viene servito da Lukaku e con il destro va a segno. Al 38’ ci prova la Lazio con Rovella a tu per tu con Meret, il portiere ci arriva e spedisce in calcio d’angolo. Prima frazione di gioco con ritmi equilibrati. Al 45’ l’arbitro assegna due minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 50’ pericolosa la Lazio: Noslin serve in area Isaksen che prova la conclusione con il sinistro, il pallone termina di poco fuori. Al 65’ passa in vantantaggio il Napoli: Raspadori cerca di servire al centro, devia il pallone Gila, ma è Marusic a spedire il pallone in rete e fare autogol. All’86’ trova il pari la Lazio con Dia con il sinistro. Al 90’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 93’ termina la gara.

IL TABELLINO

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (dall’82’ Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen (dall’82’ Tchaouna), Pedro (dal 74′ Dia), Zaccagni; Castellanos (dal 27’ Noslin). All.: Baroni

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno (dal 62’ Politano), Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi (dall’85’ Marin); Raspadori, Lukaku. All.: Conte

Reti: 6’ Isaksen (L), 87′ Dia (L); 13’ Raspadori (N), aut. 64’ Marusic (L)

Ammoniti: Zaccagni (L), Rovella (L); Anguissa (N), Juan Jesus (N)

Arbitro: Massa

Mariano Potena