LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Rafa Marin ingresso deleterio, bene Raspadori

MERET 5,5: evidenti le responsabilità sul primo gol laziale. Sui tiri dalla distanza dimostra ancora pecche evidenti. RRAHMANI 5,5: a suo agio più al centro, a destra palesa qualche imbarazzo di troppo. BUONGIORNO 6: non commette errori, ma deve ritrovare l’esuberanza atletica che aveva prima dell’ infortunio. JUAN JESUS 6: gara senza grosse sbavature e il mancino è sempre utile per fare partire l’azione con pulizia. RAFA MARIN 4: francamente improponibile, ha responsabilità sul pareggio finale della Lazio. DI LORENZO 6: disciplinato in fase di non possesso, ma quando spinge non punge. MAZZOCCHI 6: tanto sacrificio in una zona del campo, a sinistra, dove fa’ fatica. ANGUISSA 6: è il motore della squadra, viene però condizionato da un’ammonizione e deve frenare i soliti ardori. LOBOTKA 6: glaciale quando esce palla al piede, però a volte dovrebbe assumeresi maggiori responsabilità nella verticalizzazione, troppe palle arretrate. McTOMINAY 6: oggi agiace da mezz’ala pure, sgobba e lotta, viene meno però la qualità. POLITANO 6,5: il suo ingresso in campo è una scossa elettrica per la squadra. LUKAKU 5,5: assist per Raspadori e nulla più. RASPADORI 6,5: ci mette mente e cuore, bello il suo gol.

Vincenzo Letizia

