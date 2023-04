NAPOLI – La tifoseria azzurra pronta a riaccendere, domani sera, il calore ed il tifo sugli spalti del Maradona

Dopo la pace o tregua che dir si voglia tra il patron azzurro ed il tifo organizzato, sancita l’altro giorno all’Hotel Britannique, sabato scorso, al Maradona si sono riviste le bandiere e uditi i cori per sostenere la squadra contro gli scaligeri, che tuttavia non hanno prodotto il risultato sperato. In vista dell’imminente gara di ritorno dei quarti di finale di Champions, con il Milan che parte dal vantaggio dell’1 a 0 del match di San Siro, i sostenitori del Napoli che affolleranno in massa l’impianto di Fuorigrotta, hanno preparato una magnifica coreografia, facendo una colletta tra tantissimi supportes napoletani, nelle due Curve dello stadio, al fine di incitare i loro beniamini verso un‘impresa che scriverebbe un’altra sensazionale pagina di storia del club partenopeo. Ribaltare il risultato dell’andata ed accedere alle semifinali, difatti, costituirebbe un risultato straordinario. Pertanto il Diego Armando Maradona, domani, sarà completamente colorato d’azzurro, con i tifosi assiepati sugli spalti che scateneranno l’inferno per mettere timore agli avversari.