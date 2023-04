IL PUNTO SULLA A – TRENTESIMA GIORNATA, nuova sconfitta per la Juve, Roma terzo posto solitario

La giornata numero trenta di questo campionato è stata condizionata non poco dalle partite di Coppe europee della tre giorni che inizierà domani con il ritorno dei quarti di finale di Champions tra Napoli e Milan. Infatti tranne la Roma, vittoriosa sull’Udinese, all’Olimpico per 3 a 0 e oggi, terza in classifica da sola, tutte le altre compagini impegnate nei tornei continentali non hanno vinto la loro gara. Come sappiamo, infatti, Milan e Napoli hanno pareggiato e l’Inter ha addirittura perso in casa con il Monza. Detto degli anticipi di venerdì e sabato, la domenica di serie A ha registrato il secondo capitombolo consecutivo dei bianconeri di Allegri, battuti per 1 a 0 dal Sassuolo, a Reggio Emilia, dopo una prestazione inguardabile e domenica prossima dovrà ospitare la capolista Napoli, allo Stadium, Inoltre, i giallorossi come anticipato, si sono imposti sui friulani con un sonoro risultato, mentre si sono divisi la posta in palio Torino e Salernitana, impattando per 1 a 1. Il turno si completerà questa sera con l’ultimo posticipo tra Atalanta e Fiorentina.