EUROPA LEAGUE – La Lazio sconfitta col Braga, senza danno, agli ottavi, la Roma, vittoriosa sul Francoforte ai play off

Pere le due squadre capitoline impegnate in Europa League, ieri nell‘ultimo turno della seconda competizione continenentale, un succeso d un k o indolore. I giallorossi di Claudio Ranieri hanno battuto, all’Olimpico, il Francofirte, per 2 a 0, mentre i biancocelesti di Baroni sono stati sconfitti in Portogallo dal Braga, per 1 a 0. In virtù di questi risultati la Roma accede ai playoff, vicerbversa, la Lazio, prima in classifica, passa direttamente agli ottavi. Oggi alle 12, a Nyon, i sorteggi per gli accoppiamenti degli spareggi.