ANTEPRIMA PARTITA ROMA vs NAPOLI – Partenopei, all’Olimpico, a caccia dell’ottava meraviglia, in dubbio la presenza di Buongiorno

Domenica sera, allo Stadio Olimpico della capitale, si sfideranno la Roma ed il Napoli, per la 23esima giornata di questo avvincente campionatodi massima serie che vede il duello, per ora, a distanza, tra azzurri e nerazzurri milanesi. Dal’avvento di Claudio Ranieri sulla panchina, i giallorossi hanno cambiato marcia e si sono svegliati dal torpore del passato, conseguendo, ultimanente, due successi contro l’Udinese, in Friuli e con il Francoforte tra le mura amiche in Coppa. Dunque, un altro ostacolo tosto sul cammino della capolista. Per quanto riguarda la formazione, il mister della Roma, come solito, adotterà uno schieramento votato al 3/4/2/1, con Svilar tra i pali, davanti al quale i soliti Mancini, Hummels e Ndicka, mentre a centrocampo Saelemaekers favorito su Rensch al fianco di Koné, Paredes ed Angelino. In avanti Pellegrini pare in leggero vantaggio su El Shaarawy per affiancare Dybala e favorire il centravanti Dovbyk. Dal canto suo Conte, adottando il canonico 4/3/3, non dovrebbe apportare novità , rispetto alla formazione che ha battuto la Juve; ancora in dubbio la presenza di Alessandro Buongiorno, lo staff medico non intende forzare i tempi per non rischiare problemi. Probabilmente l’allenatore, per Roma, potrebbe concovocarlo al fine di fargli riassaporare l’atmosfera partita, portandolo in panchina. Poi, dalla dalla prossima gara contro l’Udinese a Fuorigrotta , Buongiorno, quasi sicuramente, riprenderà il suo posto, da titolare, nel pacchetto arretrato, tornando a fare coppia con Rrahmani. Il tecnico salentino ritrova così un’arma in più in vista dei big match di febbraio e marzo. Vediamo, pertanto le probabili formazioni di dopodomani sera:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

E’ l’ora dei numeri e delle statistiche: i partenopei giungono a questa sfida, detta un tempo il derby del sole, con un filotto di sette successi di fila, quindi vanno nella capitale per cercare l’ottava meraviglia. Gli uomini di Antonio Conte vivono un momento magico e non intendono assolutramente cedere il passo. Il Napoli ha disputato contro i giallorossi in totale 177 partite, tra serie A, Coppa Italia e Divisione Nazionale, con un bilancio sfavorevole di 54 vittorie, contro 66 dei capitolini. I pareggi, invece, sono 57. Complessivamente i partenopei hanno realizzato 199 gol e 231 subiti. Nel match di andata, al Maradona, i padroni di casa si imposero per 1 a 0 con rete vincente di Lukaku, il quale, nel campionato scorso, all’Olimpico, siglò il 2 a 0 a favore della Roma. Dirigerà l’incontro il signor Fabbri di Ravenna.