SSCN – Rrahmani ha accusato un piccolo problema fisico nel corso degli allenamenti con la sua nazionale

Dal ritiro della nazionale kosovara, impegnata come l’Italia nella preparazione alle due gare di Nations League, si apprende che il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha accusato un piccolo problema fisico durante gli allenamenti, che ha destato qualche preoccupazione in casa azzurra. Tuttavia, non è stato ancora chiarito di che problema si tratti e qual è l’entità. A breve verranno effettuati degli accertamenti sulle sue condizioni dallo staff medico della selezione del Kosovo., come ha riportato stamattina il quotidiano locale “Nacionale”. Non appena avuti i risultati dei test si deciderà se l’azzurro potrà o meno disputare le due partite della sua nazionale. Qualora il problema persistesse, Rrahmani lascerebbe il ritiro e tornerebbe in anticipo, a Napoli.