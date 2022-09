Napoli, Lozano: “Avevo pensato di lasciare la nazionale

Dopo la vittoria contro il Milan a San Siro, Hirving Lozano ha raggiunto il ritiro del Messico negli Stati Uniti. L’attaccante del Napoli ha parlato in conferenza stampa.

“Fisicamente sto bene, ho avuto un infortunio e per questo non ho potuto giocare le ultime, ma penso di stare bene adesso”, così Hirving Lozano in conferenza stampa, prima delle amichevoli contro Perù e Colombia. El Chucky ha rivelato anche che ha pensato di lasciare la nazionale messicana: “Ci ho pensato. La ferita all’occhio è stata la più complicata, è successo di tutto, ma la mia voglia di esserci e la mia famiglia mi hanno convinto a continuare”.

L’attaccante del Napoli ha poi parlato dell’ultima stagione: “Ho avuto un anno difficile con gli infortuni, non ero al mio meglio e non ho potuto raggiungere il mio livello migliore. La mia famiglia mi ha aiutato a superare quei momenti”.

Sui leader della nazionale: “In questa squadra ce ne sono tanti ma se pensate lo sia anche io vi ringrazio e dovrò dimostrarlo in campo”.

