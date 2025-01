ILFISCHIETTO – ROMA vs NAPOLI , arbitra Fabbri di Ravenna, al Var il duo Meraviglia – Abisso

l’AIA ha designato per la gara Roma-Napoli, posticipo serale di domenica prossima, all’Olimpico, valido per la giornata numero 23 di serie A il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il fischietto romagnolo avrà come giudici di linea Bindoni e Tegoni. Il quarto uomo sarà Feliciani. Infine in sala Var opereranno Meraviglia e Abisso.Micheal Fabbri ha arbitrato 14 volte gli azzurri,in diverse competizioni; il bilancio è discreto, sotto la sua direzione, il Napoli raccolto 7 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta. L’ultima partita da lui arbitrata risale al primo dicembre del 2024, quando il Napoli battè il Torino, in trasferta, per 1 a 0