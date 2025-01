Mercato – Il Napoli piomba sul giovane difensore viola Comuzzo, oggi Manna prova l’affondo con la dirigenza della Fiorentina

Con la partenza di Rafa Marin, direzione Villarreal, il Napoli ha deciso di sostituirlo con il giovanissimo difensore viola Comuzzo. Quest’oggi il direttore sportivo Giovanni Manna proverà l’affondo decisivo con i dirigenti della Fiorentina, per regalare il classse 2005 a Conte. La distanza tra le due società sul prezzo del cartellino è minima, si parla di 4/5 milioni, però sembra che l’affare possa andare in porto sulla base di cinque milioni per il prestito oneroso per 18 mesi e poi alla scadenza altri 25 per l’acquisto. Il si del giocatore c’è, visto che Napoli è una tappa importante per la sua carriera. Delle doti di Pietro Comuzzo se n’è accorto anche il ct della nazionale Luciano Spalletti che lo convocò con l’Italia in Nations League, qualche mese fa.